بدأت مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، حيث اجتمع أعضاء مجلس اعتلاء العرش في قصر سانت جيمس من أجل الإعلان.

مباشر من #العربية | بدء مراسم إعلان تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة https://t.co/GzqwbW5AK6 — العربية (@AlArabiya) September 10, 2022

ووصل الملك تشارلز الثالث، اليوم، السبت إلى قصر سانت جيمس لإعلانه ملكًا رسميًا لبريطانيا، في مراسم رسمية بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث ودخول البلاد فترة حداد وطني.

ووقع أعضاء “مجلس الجلوس على العرش”، على وثيقة تنصيب الأمير تشارلز ملكًا على المملكة المتحدة، ومن بينهم ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، وزوجة الملك كاميلا.

تكريس حياته للمسؤوليات

وقال الملك تشارلز إن والدته قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا، لافتًا إلى خسارتها التي لا تعوض.

وأضاف الملك أنه على علم بمسؤوليات السيادة التي انتقلت إليَه، مؤكدًا أنه سيكرس ما بقي من حياته للقيام بمسؤولياته.

وأكد الملك تشارلز الثالث أنه سيتقيد بالتقاليد وسيعمل على دعم الحكومة لمصلحة الجميع.

قسم الحفاظ على كنيسة اسكتلندا

وأدى الملك تشارلز قسم الحفاظ على كنيسة اسكتلندا، موقعًا على بيان تنصيبه ملكًا على بريطانيا.