عبقت رائحة القهوة السعودية في المنطقة الشهيرة بباريس بحديقة تروكاديرو، ضمن فعاليات القرية العالمية لفنون الطهي، لتسافر بالزائرين إلى المملكة بفنجان قهوة أُعِد بطريقة تقليدية وأنامل سعودية.

فريق متكامل

وحسب تقرير لقناة “السعودية”، جاء ذلك ضمن إطار متكامل من خبراء إلى حرفيين لإبراز المهارات في الفنون اليدوية والنقوش السعودية المرتبطة بالقهوة واختلافها من منطقة إلى أخرى مثل الدلة والفناجين.

تجارب فريدة

ويسافر الزائرون من جناح إلى آخر للاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها، فيوجد قسم للحلويات والأطباق التي أعدت بكرم، وهناك قسم آخر يوجد للتمور السعودية والأطباق المختلفة من أجل الترويج للمملكة وجذب السياح وتعريفهم بتراثها الغني كالتمر والمعمول ودبس التمر.

ولاقت مشاركة المملكة ترحيبًا من الزائرين المحليين والدوليين، حيث إنها فرصة لهم للتعرف على المنتجات والتراث والثقافات المتنوعة.

مشاركة هيئة فنون الطهي

وكانت هيئة فنون الطهي أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في مهرجان أقورا (القرية العالمية لفنون الطهي) الذي يقام في باريس خلال الفترة 1 – 4 سبتمبر.

واستعدت الهيئة لتجهيز 7 أجنحة تسعى من خلالها إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجًا ثقافيًا مميزًا للمملكة، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في ثقافة فنون الطهي السعودي، ونشرها دوليًا.