تشارك المملكة العربية السعودية بدور نشر في معرض عمّان الدولي للكتاب 2022، وذلك انطلاقًا من أهمية الكتاب والثقافة في البناء والتنمية.

فيديو | مشاركة سعودية فاعلة في معرض عمّان الدولي للكتاب 2022 #الإخبارية pic.twitter.com/SFvW0lHyBK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 6, 2022

مشاركة فعالة

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، المشاركة الفعالة للمملكة في المعرض، والحضور اللافت لدور النشر السعودية بإصداراتها المتميزة.

شكر للقائمين على الجناح السعودي

ووجه سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، خلال تفقده الأجنحة السعودية بالمعرض، الشكر للجهود التي يبذلها القائمون على الجناح السعودي وذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية.

وأكد أنه من الضروري إبراز هذه المنتجات المتميزة والقيمة وإطلاع الزائرين لمعرض عمان عليها.

وشملت دور النشر المشاركة في معرض عمان الدولي، جناحًا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ودارة الملك عبدالعزيز، وعددًا من دور النشر في المملكة، والتي عرضت آخر إصداراتها الثقافية والأدبية.

ومن المقرر أن يستمر معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الواحدة والعشرين- حتى 10 سبتمبر الجاري.