وثق مقطع فيديو متداول معلمًا يجلس مع مجموعة من الطلاب ينتظرون أولياء أمورهم بعد خروجهم من مدرسة في منطقة عرعر.

المعلم القدير حميد عايد الرويلي في #عرعر في فيديو متداول مناوب مع الطلاب بعد خروجهم من المدرسة قبل فترة يجلس بينهم يمازحهم حتى يصل ولي أمرهم ..

عندما يكون المعلم أب وأخ للطالب في داخل المدرسة وخارج المدرسة ..شكرا لك وشكرا لمصور هذا المقطع .. pic.twitter.com/sWFlfPpIho — جاسر الصقري (@jasseralsagri) September 10, 2022

موقف أبوي كريم

وشارك الصحفي جاسر الصقري مقطع الفيديو على حسابه بموقع “تويتر”، والذي أظهر المعلم وهو ينتظر مع الطلاب أسرهم خارج المدرسة، ويجلس معهم على الرصيف في مشهد أبوي حانٍ يمازحهم ويجالسهم.

مطالبات بتكريم المعلم

وطالب موثق الفيديو، وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم بعرعر، بتكريم المعلم، حيث يستحق ذلك التقدير.

وأضاف الصقري: “عندما يكون المعلم أبًا وأخًا للطالب في داخل المدرسة وخارج المدرسة .. شكرًا لك وشكرًا لمصور هذا المقطع”.

وأشاد المغردون بهذا المعلم، داعين له بالتوفيق والخير، ومناشدين التعليم بتكريمه.