نجت نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر من الموت بأعجوبة بعدما سقط المسدس من يد شخص صوبه نحو رأسها.

Argentinian Vice-pr, Cristina Kirchner survives assasination attempt after loaded 9-millimeter gun failed to fire at point-blank range. pic.twitter.com/qyjsLQKPQj

