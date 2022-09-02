نجت نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر من الموت بأعجوبة بعدما سقط المسدس من يد شخص صوبه نحو رأسها.

Argentinian Vice-pr, Cristina Kirchner survives assasination attempt after loaded 9-millimeter gun failed to fire at point-blank range. pic.twitter.com/qyjsLQKPQj — Newsrand (@Newsrandng) September 2, 2022

وأظهر مقطع فيديو متداول نائبة الرئيس البالغة من العمر 69 عامًا وهي تترجل من مركبتها وسط حشد كبير من الجماهير وحراسة قليلة. وفي تلك اللحظة أشهر أحد الأشخاص مسدسًا في وجهها وقبل أن يضغط على الزناد سقط المسدس الذي كان محشوًا بخمس رصاصات من يده على الأرض وسط ذهول كيرشنر .

تعليق رئيس الأرجنتين

وبحسب صحيفة الجارديان تم اعتقال الشاب، على الفور وأشارت المعلومات إلى أن اسمه “سليم” فيما وصف رئيس البلاد الحادث بأنه محاولة لاغتيال نائبته.

ووقع الحادث، الذي خرجت منه فرنانديز دي كيرشنر سالمة، بينما كانت تحيي أنصارها خارج منزلها في حي ريكوليتا في بوينس آيرس في الساعة 9 مساء يوم الخميس. وذكرت صحيفة “كلارين” الأرجنتينية أنه تم اعتقال رجل برازيلي يبلغ من العمر 35 عامًا في مكان الحادث.

كاميرات التلفزيون توثق الأحداث الدرامية

وقد التقطت كاميرات التلفزيون الأحداث الدرامية خارج منزل فرنانديز دي كيرشنر ، حيث كان المؤيدون متجمعين لعدة أيام للاحتجاج على تهم الفساد المرفوعة ضدها في المحكمة.

وذكرت بعض التقارير أن الرجل صوب المسدس نحو فرنانديز دي كيرشنر لكنه لم يطلق النار. يمكن رؤية الرئيسة السابقة لمرتين، الشخصية السياسية البارزة في الأرجنتين، وهي تتفاعل وتغطي وجهها وتتحدب. وبحسب ما ورد لم تصب بأذى.