اصطف الحشود لمشاهدة نعش الملكة إليزابيث وهو يغادر من قلعة بالمورال ليبدأ جولته في بريطانيا والتي تستمر 6 ساعات حتى يذهب إلى إدنبرة، وكان يرافقها الأميرة آن.

وفور ظهور أول شعاع للشمس في الصباح، خرجت المركبة الحاملة للنعش عبر بوابات قصرها المفضل، وقد استقبلها مواطنوها في الخارج في صمت مهيب، وبعد دقائق، بدأ البعض بإلقاء الزهور على الطريق.

وكان الموكب الفخم يتكون من سائق دراجة نارية يقود الطريق وتتبعه 6 مركبات منهم واحدة تحمل الأميرة آن وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس.

مم صُنع نعش الملكة إليزابيث؟

تم صناعة النعش من خشب البلوط الفاخر، ويُغطى بختم إسكتلندا الملكي، ومن حوله زهور، لكنها ليست من أي نوع، بل من النوع الذي كانت تفضله الملكة الراحلة تحديدًا مثل الدالياس والفلوكس والصنوبر وتم زرعه في حديقة قصر بالمورال.

أين ستُدفن إليزابيث الثانية؟

وبعد رحلة طولها 170 ميلًا سيقبع النعش طوال الليل في غرفة العرش المكسوة بألواح من خشب البلوط في كاتدرائية سانت جايلز، وفي النهاية، ستنتهي رحلة الملكة إليزابيث في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، حيث ستدفن إلى جانب زوجها الأمير فيليب ووالدها جورج السادس والملكة الأم وشقيقتها الأميرة مارجريت.