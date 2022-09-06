سلمت سفارة المملكة في موسكو، 50 طنًا من التمور الفاخرة ومجموعة من المصاحف الشريعة من طباعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، كهدية مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدار الإفتاء وعدد من المراكز والجمعيات في روسيا.

فيديو | مركز الملك سلمان للإغاثة يُسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لدار الإفتاء وعدد من المراكز والجمعيات في روسيا #الإخبارية pic.twitter.com/oDf7UYw8Bg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 6, 2022

برنامج ضخم

ويعد برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، واحدًا من البرامج الضخمة التي تقدمها المملكة لدول العالم، التي تهدف إلى نشر المحبة والتآلف بين الشعوب.

تأكيد التآلف والدور الإنساني للمملكة

وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، قال سفير المملكة لدى روسيا عبد الرحمن الأحمد، إنه تم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة إلى المسلمين في روسيا، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تأكيد التآلف والتراحم، والدور الإنساني للمملكة العربية السعودية.

وعبّر نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا عن شكره للمملكة نظير خدماتها المقدمة للإسلام والمسلمين في كل مكان.