عادت مشهورة السناب هند القحطاني إلى الأضواء مجددًا بمقطع فيديو جديد تستعرض فيه سيارتها الجديدة ماركة رولز رويس زرقاء اللون.

وثقت القحطاني في مقطع فيديو عبر سناب شات لحطة وصول السيارة إلى منزلها في أمريكا ومعها باقة من الورد بألوان قريبة من لون السيارة.

سعر سيارة هند القحطاني

ولم تكشف القحطاني عن السعر الكامل للسيارة لكنها في وقت سابق أشارت إلى أنها طلبت بعض الإضافات لسيارتها الجديدة كلفتها أكثر من نصف مليون ريال.

وتتيح شركة رولز رويس وغيرها من ماركات السيارات الفاخرة للملاك اختيار تشكيلة من الكماليات في السيارة التي يرغبون في اقتنائها وبحسب الكماليات يختلف سعر السيارة من مركبة إلى أخرى.

سعر رولز رويس في السعودية

وكما سبق القول فإن الأسعار تختلف بحسب الفئة والموديل والكماليات ووسائل الترفيه وغيرها. ويتراوح سعر سيارة رولز رويس داون 2022 ما بين SAR 1,300,000 – 1,500,000، بينما يصل سعر رولز رويس فانتوم Phantom EWB 2022 ما بين 2,200,000 – 2,400,000 ريال.

وتأتي السيارة مع محرك بسعة 6.75 لتر 12 اسطوانة مع قوة حصانية تصل إلى 563 حصانًا وبسرعة قصوى تصل إلى 250 كلم في الساعة.