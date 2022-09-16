قالت شبكة SPS الأسترالية إن تصميمات مدينة نيوم تبدو للوهلة الأولى وكأنها شيء من أفلام الخيال العلمي في هوليوود، لكن يومًا ما ستكون حقيقية لتمثل بذلك رؤية لما سيبدو عليه المستقبل.

وقال التقرير: تعمل السعودية على مشروع نيوم الطموح الذي يُعد ذا لاين جزءًا منه، بجانب مدينة أوكساغون مركز الصناعات والتكنولوجيا، وتروجينا التي تركز على السياحة وهي تقع في منطقة جبلية وتحتضن أنشطة التزلج واليوغا والمهرجانات الموسيقية.

ذا لاين تمثل ثورة حضارية

وأضاف التقرير: تعيد مدينة ذا لاين تعريف الحياة الحضرية، وستعمل بطاقة متجددة بنسبة 100% بدون شوارع ولا سيارات، ويحافظ التصميم العمودي على الامتداد الحضري، لكن بمساحة أصغر من الأرض مما هو متوقع عادة لمدينة ضخمة.

وتوصف المدينة بأنها ثورة حضارية تضع رفاهية الإنسان أولًا، وهناك ستكون جميع وسائل الراحة متاحة على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام، كما ستضمن التهوية النقية مع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، وهي بذلك تمثل رؤية لامعة وحديثة للمملكة.

واستطرد التقرير: يشكل مشروع نيوم جزءًا من خطة رؤية المملكة 2030 لتطوير الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على النفط وجذب المستثمرين الأجانب والسياح، ومن الناحية الاقتصادية، تعد مدينة نيوم المستقبلية جزءًا من هذا التنويع.

السعودية تسبق دول العالم في خططها

وتلعب نيوم أيضًا دورًا في صناعة السياحة حيث تتجه المملكة لبناء نفسها كعلامة تجارية لوجهات السياحة المستدامة والصديقة للبيئة، وانطلاقًا من هذا المبدأ، يتم تشغيل المدينة بأكملها بالطاقة المتجددة، وهو أمر تسعى إليه جميع الدول حاليًا، لكن يبدو أن السعودية أقرب عدة خطوات من تحقيق حلمها عن بقية العالم.

وقال التقرير: نيوم أكثر من مجرد مشروع طموح، فيجب النظر إليه على أنه مشروع قادر على تغيير مقاييس البناء والتصميم والهندسة المعمارية وتغير مفهوم السياحة التقليدية أيضًا.

واختتمت الشبكة الأسترالية تقريرها قائلة: مشهد مدينة نيوم المستقبلية هو رؤية لدول العالم لكيفية بناء المستقبل.