شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان
ضبط (765) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة "بطيخ" بحوزة (5) أشخاص.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 28, 2022
#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/TUVLcbJqK2