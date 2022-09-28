شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين

ضبط (765) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة "بطيخ" بحوزة (5) أشخاص.



⁧#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/TUVLcbJqK2 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 28, 2022

تفاصيل العملية:

ضبطت مديرية مكافحة المخدرات 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض مخبأة داخل شحنة “بطيخ”.وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (765) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة “بطيخ”، بحوزة (5) أشخاص، وهم (3) مقيمين من الجنسية السورية، ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.