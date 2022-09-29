شخص يحرق عدة سيارات عمدًا

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وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا المراقبة الشخص وهو يترجل من مركبته ثم يقوم بسكب مادة سائلة أسفل السيارات ثم أشعال النيران فيها.
شاهد .. شخص يقوم بإحراق عدد من السيارات.— عدالة السعودية (@saudi_justice) September 29, 2022
العقوبة التي تنتظره تصل للسجن كما لأصحاب الحق الخاص طلب التعويض عن الضرر. pic.twitter.com/PaVDEaHn4I