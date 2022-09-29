شخص يحرق عدة سيارات عمدًا

شاهد .. شخص يقوم بإحراق عدد من السيارات.



العقوبة التي تنتظره تصل للسجن كما لأصحاب الحق الخاص طلب التعويض عن الضرر. pic.twitter.com/PaVDEaHn4I — عدالة السعودية (@saudi_justice) September 29, 2022

وثق مقطع فيديو متداول قيام شخص بإشعال النيران عمدًا تحت عدد من السيارات.وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا المراقبة الشخص وهو يترجل من مركبته ثم يقوم بسكب مادة سائلة أسفل السيارات ثم أشعال النيران فيها.