أعلنت شركة البحر الأحمر بدء التقديم (برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني) لحملة الثانوية فأعلى، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية (سارية المفعول)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية (سارية المفعول).

2- أن يكون مسجلًا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

3- ألا يكون المستفيد أو المستفيدة طالبًا أو موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبًا تقاعديًّا.

4- ألا يكون قد سبق له الحصول على منحة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

5- تقديم شهادة طبية تؤكد أنه لائق بدنيًّا ونفسيًّا للعمل في قطاع الضيافة.

6- أن يحمل شهادة المرحلة الثانوية كحد أدنى، ويحقق معدل تراكمي لا يقل عن 60% في اختباري القدرات العامة والتحصيلي.

7- أن يكون مسجلًا كطالب (بدوام كامل).

8- يجب أن يكون المتقدم 18 سنة فما فوق.

9- تقديم شهادة للغة الإنجليزية كلغة ثانية في IELTS، أو شهادة معادلة من اختبار آخر معترف به دوليًّا.

10- تقديم كافة الوثائق اللازمة خلال مرحلة التسجيل.

11- توقيع خطاب تعهد بالعمل في أحد مشاريع شركة البحر الأحمر أو إحدى شركائها لمدة لا تقل عن 3 أعوام بعد التخرج.

مزايا البرنامج:

1- الرسوم الدراسية.

2- الحقائب التدريبية (حسب الحاجة) والكتب والزي الرسمي.

3- مكافأة شهرية خلال برنامج التدريب المهني قدرها 2000 ريال سعودي ولمدة 18 شهرًا فقط.

4- توفير خيارات سكنية بالقرب من مرافق التدريب بأسعار مناسبة.

متى يبدأ البرنامج؟

– يبدأ البرنامج يوم 9 أكتوبر 2022م الموافق 13 ربيع الأول 1444هـ.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من يوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/25هـ الموافق 2022/09/21م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/02/30هـ الموافق 2022/09/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).