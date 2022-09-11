اتهم الإعلامي السعودي، محمد الشقاء شركة المياه الوطنية بتسريب بيانات العملاء إلى شركات معالجة تسريب المياه.

وقال الشقاء في تغريدة له عبر تويتر : يبدو أن لدى شركة المياه الوطنية تسرب من نوع آخر يتمثل في تسريب معلومات العملاء!.

وتابع : ما إن تقدمت بشكوى عبر موقع الشركة عن وجود مبالغ فلكية في فاتورتي إلا وتصلني عدة اتصالات من شركات تسرب المياه، هاتفية ورسائل SMS.

وختم بقوله : “لا نريد الكشف عن تسربات مياهنا، فقط احفظوا معلوماتنا عن التسرب.”

ولم ترد شركة المياه على تغريدة الشقاء حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

الهاشتاقات المصطنعة

وفي سياق متصل طالب الشقاء، بتجريم التسويق من خلال هاشتاقات مصطنعة ومزيفة عبر مواقل التواصل.

وقال الشقاء : ماذا لو كانت هناك قوانين تجرم التسويق عبر الهاشتاقات المصنعة أو المسيئة وكل من يركب الموجة لمصالح شخصية أو مادية بتهمة تتناسب ومساعدته في ترويج معلومة كاذبة أو ترويج لشيء لا يليق ومسيء للمجتمع وليس مفيدا “.