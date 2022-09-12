أعلن مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، والتصويت على بنود جدول الأعمال.

جدول أعمال الجمعية

ووفقاً لما أعلنته الشركة، في بيان لها على “تداول”، سيشمل جدول أعمال الجمعية التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2.00) ريال لكل سهم على المساهمين عن الفترة المالية 30-6-2022، بمبلغ إجمالي وقدره 80 مليون ريال ما يعادل 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

أحقية الأسهم

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 12-10-2022.