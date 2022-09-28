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الإناث سترتدي البناطيل 

شركة طيران تسمح لموظفيها الرجال ارتداء التنانير 

2022-09-28 الساعة 6:50
شركة طيران تسمح لموظفيها الرجال ارتداء التنانير 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قامت شركة الطيران الأمريكية الشهيرة، فيرجن أتلانتيك، بتحديث سياستها الخاصة بالملابس، حيث سمحت لموظفيها الرجال بارتداء التنانير بينما سترتدي النساء البناطيل، ويشمل ذلك طاقم الطائرة والطيارين. وشهدت تلك الخطوة انتقادًا واسعًا من الجمهور قائلين إن ذلك محاولة لفرض اتجاهات الشمولية على الجميع، مضيفين أنه كان من الأجدر التركيز على تعديل سياسية الشركة الخاصة بأسعار التذاكر والانطلاق في المواعيد المحددة. وقالت الشركة في بيانها: سيتمكن الموظفون، بما في ذلك طاقم الطائرة والطيارون، من اختيار الزي الذي يرتدونه، سواء كان الأحمر، الذي كان يرتديه في السابق مضيفات الطيران، أو البورجوندي الذي كان يرتديه مضيفو الطيران الذكور سابقًا. وتابعت: سيمكن العاملون الرجال أيضًا من ارتداء التنانير والسماح للنساء بارتداء البنطلونات مضيفة أن هذا التغيير يجعلها أكثر خطوط الطيران شمولية في السماء. شركة طيران تسمح للموظفين الرجال ارتداء التنانير 

ردود فعل غاضبة على الشركة 

وجاءت ردود الفعل غاضبة على السياسات الجديدة حيث أفادت بأنها مضيعة للوقت، وكان من الأفضل منح الشركة لموظفيها زيادة في الأجور أو خفض أسعار التذاكر، وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: أراهن على أن غالبية موظفي فيرجن أتلانتيك يفضلون زيادة رواتبهم بدلًا من هذا الهراء. وفي الوقت نفسه، وصف آخرون القرار بأنه خطوة سيئة، وقالت مجموعة أخرى إنها ستتجه إلى شركات أخرى بديلة. شركة طيران تسمح للموظفين الرجال ارتداء التنانير  ويُعرف عن شركة الطيران الأمريكية حملاتها المتعددة التي تأتي تحت شعار كن نفسك، على سبيل المثال، في عام 2019، كانت فيرجن أتلانتيك واحدة من أولى شركات الطيران الرئيسية التي أسقطت شرط إلزام طاقم الطائرة النسائي بوضع الميكب أثناء الخدمة وسمحت لهن كذلك بارتداء البناطيل بدلاً من التنورة. شركة طيران تسمح للموظفين الرجال ارتداء التنانير 
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