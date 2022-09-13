1- مدير تسويق: بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التسويق أو درجة ذات صلة. كذلك يجب ألا يقل عن خمس سنوات من الخبرة في مجال ذي صلة.

2- مدير مشتريات: من الحاصلين على درجة البكالوريوس في المحاسبة/ المالية أو درجة ذات صلة. ويجب ألا يقل عن خمس سنوات من الخبرة في مجال ذي صلة.

3- مدير تقنية المعلومات: درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو الهندسة، مع (8) سنوات من الخبرة مع (3) سنوات على الأقل من الخبرة الإدارية في بيئة أكاديمية، أو بيئة تجارية. أو درجة البكالوريوس في علوم أو هندسة الكمبيوتر، مع خبرة (10) سنوات في لا تقل عن (5) سنوات من الخبرة الإدارية في بيئة أكاديمية أو تجارية.