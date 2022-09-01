تنافس عدد من شعراء الشعر الفصيح يوم أمس في أمسية شعرية بعنوان الوطن يعانق عنان السماء نظمتها جمعية إعلاميون فرع عسير، ضمن النشاط الثقافي للجمعية وذلك بمقر غرفة أبها بحضور عدد كبير من محبي الشعر والإعلاميين والاعلاميات وطلاب وطالبات من جامعة الملك خالد.

وبدأت بكلمة لمدير الأمسية الشاعر أحمد الكبيبي المشارك في مسابقة أمير الشعراء النسخة الثامنة حيث رحب فيها بالشعراء المشاركين في الأمسية الشاعر حسن القرني والشاعر إبراهيم حلوش وقد قدم مدير الأمسية الشعراء مبرزاً إسهاماتهم الشعرية والأدبية وانجازاتهم في مجال الشعر والأدب.

وصدح الشعراء بقصائد شعرية مختلفة ،في حب الوطن وعن مدينة أبها وهذا الوطن الغالي، حيث نالت قصائد الشعراء استحسان الحضور وفي نهاية الأمسية تم تكريم الشعراء المشاركين بالدروع والشهادات التذكارية.