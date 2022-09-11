رفع عقاريون أسعار الشقق في الرياض؛ ما تسبب في أزمة للشباب والطلاب بسبب ارتفاع الأسعار رغم قلة جودة ومواصفات تلك الشقق.

فيديو | شقق متهالكة وأسعار خيالية.. أسعار سكن العزاب ترهق الشباب والطلاب بسبب سيطرة العمالة الوافدة التفاصيل مع مراسلنا عاصم الرشودي#الإخبارية #البورصة_العقارية pic.twitter.com/TfLySKxa2x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2022

أسعار الشقق في الرياض:

ونشرت الإخبارية تقريرًا اليوم الأحد، استعرض أسعار الشقق التي بدا بعضها متهالكًا رغم أنها تؤجر وتباع بأسعار وصفت بأنها “خيالية”.

سيطرة العمالة:

وأكد شباب أن الشقق ليست بالجودة العالية أو المواصفات التي تجعلها بتلك الأسعار المبالغ فيها، ولكن سيطرة العمالة الوافدة هي ما تسببت في تلك الأزمة.