شقيق رجل الأمن المتوفى بالأحساء يروي التفاصيل

ضحى بنفسه لإنقاذ أم وابنتها .. وشقيقه يروي قصة الحادث #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/klVUCxs7Ug — روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 25, 2022

تفاصيل الواقعة:

كشف توفيق الكليب، شقيق الرقيب أول فهد بن سالم بن يوسف الكليب، تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة شقيقه حيث تعرض للدهس، خلال تأدية عمله، الجمعة الماضية خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 92 بالأحساء.وقال توفيق الكليب خلال مداخلة ببرنامج “سيدتي”، المذاع عبر قناة روتانا خليجية: “الحمد لله شقيقي فهد توفي شهيد إن شاء الله في خدمة وطنه، الحادثة صارت يوم الجمعة بعد الساعة واحدة ونصف أثناء تأدية عمله باحتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 92”. وأشار إلى أنه خلال وقوفه في المكان المخصص لدوريته، ضحى بنفسه وساعد سيدة وطفلها في عبور الشارع الثاني، وأثناء رجوعه تعرض للدهس من إحدى السيارات. وأكد أن الراحل معروف بين العائلة أنه خدوم ويساعد الجميع، ودائم الابتسامة في وجوه الآخرين، مشيرًا إلى أنه لديه زوجة وثلاثة أبناء.