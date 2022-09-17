صدم المذيع المصري محمد الباز، جمهور الفنان الكبير عادل إمام، بشأن عودته للفن، كاشفًا أن عادل إمام لن يعود للتمثيل نظرًا لمعاناته من مرض ألزهايمر.

معاناة من ألزهايمر

وقال الباز، خلال تقديم برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، إن عادل إمام يعاني من أعراض ألزهايمر، لذلك فإن حالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا.

إنهاء الجدل

وطالب عائلة الزعيم بإنهاء الجدل حول مسألة اعتزاله التمثيل، مشيرًا إلى أن أسرته تصر على أن هناك عملاً قريبًا سيظهر فيه عادل إمام، وهو فيلم يجمعه مع نجله محمد إمام واسمه “الواد وأبوه”.

وتابع قوله: “عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهوره أن يعرف حالته الصحية”.

وأشار “عادل إمام ليس ملككم، وإنما ملك الجمهور، لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة، مختتمًا قوله “أتمنى أن يتوقف الجدل”.

شقيق عادل إمام ينفي

وعلى إثر ذلك، نفى المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، نبأ إصابته بمرض ألزهايمر، مؤكدا أن الزعيم بخير.

وفي تصريحات لمواقع مصرية، أبدى عصام إمام غضبه ممن يتكلم عن صحة شقيقه عادل إمام دون أن يتأكد من تلك الأخبار، واصفا تلك الأقاويل بالشائعات.

وأكد أن فريق عمل فيلم “الواد وأبوه” الذي يشارك في بطولته عادل إمام وابنه محمد إمام، يعاين أماكن التصوير قبل بدئه بعد أسبوعين من الآن.