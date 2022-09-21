عبر العديد من المتابعين عبر تويتر عن تذمرهم وشكواهم من سوء خدمات شركة عذيب خاصة ما يتعلق بالإنترنت، مؤكدين أن اشتراكهم مع الشركة كان غلطة كبيرة.

تأخر الرد على الشكاوى

وعبر موقع تويتر رفع العديد من المشتركين شكواهم من سوء الخدمات حيث قال أحد المتابعين: “رفعت شكوى لكم حسب نظام شكاوى هيئة الاتصالات السعودية على أساس الرد خلال 5 أيام عمل عدت 5 أيام تواصلت مجددًا اللي ترد قالت بنعمل تصعيد للشكوى وبيتواصلون معك، ولا أقدر أسوي لك شيئًا غير كذا. نصف شهر مضى ولا تواصل معي أحد.. كان غباءً مني يوم اشتركت بخدمتكم”.

إهمال وتراخٍ

بدوره اشتكى مواطن آخر من إهمال الشركة حيث قال:” لماذا هذا الإهمال أتمنى كسر العقد وعدم تحملي أي مسؤولية سوف أرفع شكوى لهيئة الاتصالات لفسخ العقد وذلك لعدم التجاوب بقطع النت يوميًا”.

وقال الدكتور ياسر نمشة: “نت سريع أول 3 شهور وبعدين يصير بطيئًا جدًا .. حتى تويتر ما تفتح معك الصور .. أنا الآن أتصفح تويتر بباقة الجوال وما أستخدم الواي فاي.. كلمتهم وللأسف يبيعون كلامًا”.

إنترنت عذيب الأسوأ في المملكة

وأضاف مشترك آخر:” والله أسوأ إنترنت في المملكة، حتى الفايبر حقهم جوالي أفضل منه وكل ما كلمتهم قالوا مشكلة عامة وسيتم حلها قريبًا ( تسكيته فقط ) أو يرفع لك طلب ويغلقه بعد كم يوم بدون أي حل نصيحة : يعلم الله الاشتراك معهم يجيب لك الهم”.

وحول نفس المعنى قال مشترك في عذيب:” للأسف من أسوأ التجارب والحمد لله تم انتهاء العقد معكم خدمة سيئة، دعم سيئ، اتصال كذلك يرفع الضغط الحمد لله إني تركتكم وتوبة أرجع لكم مرة ثانية”.