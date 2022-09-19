اشتكى العديد من المواطنين من ازدحام مروري شديد وتكدس المركبات على الدائري الشرقي في الرياض باتجاه الشمال، داعين إلى وضع حلول إلى هذه الظاهرة التي تتسبب في تأخير وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

مو معقوله الشاحنات في وقت ذروه مسويه ازدحام حنا ناقصين اصلا والله الرياض عباره مرض نفسي في وسط الزحام pic.twitter.com/m6xBqaVGgN — عابر سبيل..!! (@khawatir1408) September 19, 2022

سبب تعطل الدائري الشرقي

في البداية قال حساب طرق الرياض: “الدائري الشرقي مزدحم جدًا باتجاه الشمال من مخرج 15 وحتى مخرج 12 ” فيما حاول أحد المواطنين تفسير السبب حيث قال: “أحد أسباب التكدس حادث في المسار الأوسط واقفين يحترون نجم! يا ناس ترا عادي كل واحد يصور الحادث وتوقفون في الخدمة مب لازم تقعدون على وضعكم لين يجيكم نجم”.

الشاحنات سبب آخر

ونشر أحد المتابعين مقطع فيديو وعلق عليه بقوله: “مو معقولة الشاحنات في وقت ذروة مسوية ازدحام حنا ناقصين أصلًا “. وحاول مغرد آخر البحث عن حل حيث قال: “لو المرور يتحرك يوقف التريلات ودينات وسطحات أفضل من هو يقفل الخدمة ويسبب زحمة”. وحول الزحام في العاصمة قال أحد المتابعين: “الرياض أصبحت لا تطاق من الزحمة خصوصًا أوقات العمل ولا تدري كل الوقت”. وقال متابع آخر محاولًا التفسير: “شيء طبيعي خروج المعلمين والطلاب من المدارس”.