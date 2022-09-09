يمتد ساحل تبوك على مسافة 700 كيلومتر، وتستضيف ما يقدر بـ 100 جزيرة وشواطئ خلابة، وتبدأ من محافظة حقل شمالًا مرورًا بالبدع وضباء ووصولًا إلى محافظة الوجه وأملج في الغرب، وقد تغزل بجمال طبيعتها موقع Tripadvisor السياحي.

ويستقطب الجزء الشمالي الغربي الخلاب من المملكة العديد من الزوار، وازدادت الأعداد بعد إطلاق رؤية 2030 التي تركز على حماية البيئة وتعزيز السياحة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مثل نيوم وأمالا والبحر الأحمر.

وتعد تبوك أيضًا موطنًا آمنًا لآلاف الطيور المهاجرة التي تعبر بين قارات آسيا وأوروبا.

ملاذ هادئ من صخب الحياة

تفتخر المنطقة وجزرها بشواطئها البيضاء النقية ومياهها الفيروزية الصافية، مما يدفع الزوار إلى ترك التكنولوجيا وصخب الحياة العصرية خلفهم للاستمتاع بالطبيعة.

ويمكن للزوار في أملج الذهاب إلى شاطئ الدقم السياحي الشهير والذي يحتوي على تلال رملية وشعاب مرجانية وحياة بحرية غنية وعشرات من الأنشطة المثيرة.

وبالتوجه مسافة 170 كيلومترًا شمالًا، تقع محافظة الوجه التي تتضمن شواطئ شرم زاعم وشاطئ الدرر، وتشتهر بأنواع مختلفة من الصخور والشعاب المرجانية.

أشهر الشواطئ في تبوك

بالإضافة إلى ما سبق، فهناك أيضًا شاطئ الحواز الجميل، والرميلية وهبان والهرابة والمعيليق والفلق وجميعهم يتميزون بعناصر جذب رائعة من البحر الجميل والشواطئ الرملية.

وتقع ضباء على بعد 150 كيلومترًا تقريبًا من الوجه، وتضم شواطئ هادئة متميزة، وفي محافظة البدع، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر عن ضباء، تكونت الشواطئ في وادي طيب الاسم الذي يتميز بإطلالة رائعة على الجبال.

ويتميز شاطئ حقل الذي يبعد عن البدع بحوالي 93 كيلومترًا بمناخ فريد من نوعه مقارنة ببقية شواطئ المملكة، حيث تنخفض مستويات الرطوبة ويزداد صفاء المياه، وهناك يقع منتزه النخيل، أقدم موقع يسكنه السكان والسياح في حقل ويتمتع بشاطئ على شكل هلال ومن حوله الجبال.

وهناك بعض الشواطئ في تيوك يمكن للزوار فيها رؤية عدد من الدول المجاورة للسعودية بوضوح مثل العقبة الأردنية وفلسطين ومدينة طابا وجبال سيناء، ومن تلك الشواطئ السلطنة وأم أنعم والشريعة والوصل.