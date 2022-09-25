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صاحب مقطع إعادة البخاخ لفتاة يروي التفاصيل

2022-09-25 الساعة 11:00
صاحب مقطع إعادة البخاخ لفتاة يروي التفاصيل
المواطن - الرياض

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كشف الشاب راكان نايف الشمدين، تفاصيل مساعدته فتاة تعرضت لمضايقة من قبل أحد الشباب أثناء الاحتفال باليوم الوطني.
وأوضح راكان، خلال حديثه عبر سكايب ببرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الفتاة تجلس في سيارتها ومعها بخاخ فأقدم أحد الشباب المشاغبين على مضايقتها وأخذ البخاح منها، مشيرًا إلى أنه سارع لنجدة الفتاة وتصدى لهذا الشاب المشاغب وأخذ منه البخاح وأعاده للفتاة. ولفت إلى أنه تصرف بتلقائية مثل أي شخص واعتبر أن الفتاة مثل أخته، مؤكدًا أنه لم يخشَ من تصرفه، ولم يكن يتوقع انتشار الفيديو بهذه الطريقة، وأنه شعر بالسعادة من تعليقات المغردين.
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