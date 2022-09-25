Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

13m

العقم التهديفي يؤرق رينارد
https://www.almowaten.net/?p=4582117

14m

مشاعل الشميمري أول سعودية تشغل نائب رئيس IAF
https://www.almowaten.net/?p=4582125

45m

تحذير أمني خطير من ثغرات في واتساب
https://www.almowaten.net/?p=4582051

52m

3 حالات تلغي الزكاة على السجلات التجارية
https://www.almowaten.net/?p=4582027

1h

السعودية ترسم مستقبل الرياضات الإلكترونية 
https://www.almowaten.net/?p=4581793

1h

القمر يغرب قبل حدوث الاقتران الليلة
https://www.almowaten.net/?p=4581929

1h

جامعة نايف والإنتربول شراكة عمرها 17 عامًا
https://www.almowaten.net/?p=4581881

1h

صالح المري فارس ثاني حلقات شاعر الراية
https://www.almowaten.net/?p=4581935

1h

الملك سلمان يستقبل ملك البحرين
https://www.almowaten.net/?p=4581961

2h

قرار نونو سانتو يصدم الاتحاديين
https://www.almowaten.net/?p=4581889

جديد الأخبار
حصاد اليوم
100 ألف ريال جوائز مقدمة للجمهور

صالح المري فارس ثاني حلقات شاعر الراية

2022-09-25 الساعة 5:47
صالح المري فارس ثاني حلقات شاعر الراية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انطلقت ثاني حلقات برنامج شاعر الراية يوم السبت 24 سبتمبر والذي يبث على الهواء مباشر على شاشة قناة السعودية وسط أجواء وطنية مليئة بالفرح والبهجة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة. وبحضور جماهيري غفير بدأت الحلقة الثانية بالإعلان عن المتأهلين الذين حصلوا على أكثر نسبة تصويت من خلال الجمهور وهم خالد الحويكم ورفعان العرجاني ليلتحقا بالمتأهل في الحلقة الأولى مزيد الوسمي، ومن خلال فقرة المشهد وزعت جوائز بقيمة 100 ألف ريال للفائزين في وصف مشهد (صورة) من خلال بيت شعري وتم اختيار أفضل 10 أبيات من قبل لجنة التحكيم.

تألق صالح المري

وتأهل خلال الحلقة الثانية الشاعر صالح المري للمرحلة المقبلة بقصيدة ألقاها بعنوان “غربة الشعب”، وسط تفاعل الجمهور وأعجاب من لجنة التحكيم ليحصل على النسبة الأعلى من قبل اللجنة من بين الـ 6 الشعراء المشاركين. ومن جانب آخر أعلن القائمين على برنامج شاعر الراية عن اعتذار ضيف الحلقة الثانية الأمير الشاعر سعود بن عبد الله بن محمد آل سعود بسبب “ظرف صحي”.

برنامج شاعر الراية

وفي ثاني ليالي البرنامج كانت البداية من الشاعر مطلق بن دعيج حيث بدأ أبيات قصيدته “من فك للشعر والإبداع باب” إلى “تدرون من هي فتاة أحلام الشباب” ومن ثم ألقى الشاعر بندر الجهني قصيدة بعنوان “رفيد العمر” ومن سلطنة عمان ثالث الشعراء المشاركين حمود اليحياني بقصيدة “الملهم” وألقى الشاعر الرابع حمد الحربي قصيدة معبرة بعنوان “تلويحة شهيد” وفي وصف الإبل تفوقت الشاعرة مرام القحطاني خامس المشتركين، وسيتم الإعلان بالحلقة الثالثة عن تأهل اثنان من الـ 5 المشاركين بجانب المري من خلال تصويت الجمهور عبر الـ SMS.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...
الجنوبية

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...

الجنوبية
شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...
أخبار رئيسية

شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...

أخبار رئيسية
فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن
جديد الأخبار

فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن

جديد الأخبار
انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...
الرياضة

انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...

الرياضة
متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...
أخبار كورونا

متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...

أخبار كورونا
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...
العالم

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...

العالم
بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف
جديد الأخبار

بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف

جديد الأخبار
بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية
الرياضة

بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه