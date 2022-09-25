صالح المري فارس ثاني حلقات شاعر الراية

انطلقت ثاني حلقات برنامج شاعر الراية يوم السبت 24 سبتمبر والذي يبث على الهواء مباشر على شاشة قناة السعودية وسط أجواء وطنية مليئة بالفرح والبهجة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة.
وبحضور جماهيري غفير بدأت الحلقة الثانية بالإعلان عن المتأهلين الذين حصلوا على أكثر نسبة تصويت من خلال الجمهور وهم خالد الحويكم ورفعان العرجاني ليلتحقا بالمتأهل في الحلقة الأولى مزيد الوسمي، ومن خلال فقرة المشهد وزعت جوائز بقيمة 100 ألف ريال للفائزين في وصف مشهد (صورة) من خلال بيت شعري وتم اختيار أفضل 10 أبيات من قبل لجنة التحكيم.
تألق صالح المري
وتأهل خلال الحلقة الثانية الشاعر صالح المري للمرحلة المقبلة بقصيدة ألقاها بعنوان “غربة الشعب”، وسط تفاعل الجمهور وأعجاب من لجنة التحكيم ليحصل على النسبة الأعلى من قبل اللجنة من بين الـ 6 الشعراء المشاركين.
ومن جانب آخر أعلن القائمين على برنامج شاعر الراية
عن اعتذار ضيف الحلقة الثانية الأمير الشاعر سعود بن عبد الله بن محمد آل سعود بسبب “ظرف صحي”.
برنامج شاعر الراية
وفي ثاني ليالي البرنامج كانت البداية من الشاعر مطلق بن دعيج حيث بدأ أبيات قصيدته “من فك للشعر والإبداع باب” إلى “تدرون من هي فتاة أحلام الشباب” ومن ثم ألقى الشاعر بندر الجهني قصيدة بعنوان “رفيد العمر” ومن سلطنة عمان ثالث الشعراء المشاركين حمود اليحياني بقصيدة “الملهم” وألقى الشاعر الرابع حمد الحربي قصيدة معبرة بعنوان “تلويحة شهيد” وفي وصف الإبل تفوقت الشاعرة مرام القحطاني خامس المشتركين، وسيتم الإعلان بالحلقة الثالثة عن تأهل اثنان من الـ 5 المشاركين بجانب المري من خلال تصويت الجمهور عبر الـ SMS.