بعد أيام قليلة يحل اليوم الوطني السعودي 92، تحت عنوان هي لنا دار، ويعكس شعار هذا العام رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتحتفل السعودية كل عام في يوم 23 سبتمبر باليوم الوطني السعودي، وفيما يلي أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن السعودية بمناسبة هذا اليوم.

الوطني السعودي بالميتافيرس

أبرز موقع Cision PR Newswire الأمريكي احتفال المملكة باليوم الوطني السعودي لأول مرة من خلال تقنية الميتافيرس، وقد طورت Bold Group تجربة مثيرة لا مثيل لها من خلال عرض الثقافة السعودية في عالم رقمي جديد.

ويأتي ذلك بجانب العروض الجوية والبحرية التي تنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق في واحد من أكبر العروض التي شهدتها الأيام الوطنية.

وتنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى عشرة أيام عروضًا جوية بطائرات تايفون، وف – 15 إس، وتورنيدو، وف – 15 سي في 14 مدينة.

مكانة إقليمية وثقة في المحافل الدولية

وقالت شبكة SPS الأسترالية إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي يأتي تزامنًا مع سعي المملكة لأن تكون ذات مكانة إقليمية ودولية، كما باتت تحظى بثقة متينة من المحافل الدولية بفضل سعيها لتحقيق التوازن في عدة قضايا أبرزها ملف النفط، والعمل على القضايا الإقليمية مثل الملف اللبناني والسوري.

نظرة على التاريخ

أما موقع What’s On فقد سلط الضوء على التاريخ السعودي قائلًا إنه في حين أن عمر الدولة السعودية الحالية يبلغ 92 عامًا إلا أن تاريخها يعود إلى 3 قرون، وقد مرت خلال ذلك بمنعطفات تاريخية وأحداث مختلفة.

أمل وتفاؤل بالمستقبل

وقال جون باجنو، رئيس مشروع البحر الأحمر، في حوار مع مجلة كونستركشن ويك، إن الأمل والتفاؤل هما السمتان الأساسيتان اللذان يشكلان المستقبل، فاقتصاديًا تُعد المملكة واحدة من أسرع معدلات النمو في العالم.

وفي الوقت نفسه تمتلك السعودية مشاريع استثمارية ضخمة في البحر الأحمر ونيوم وذا لاين وغيرها من المشروعات الضخمة والتي يُطلق عليها أيضًا جيجا بروجكت، وفي المجمل تمر الدولة بتغييرات سريعة تحت إطار رؤية 2030.

كما أن المملكة تتمتع بنسبة سكان عالية من الشباب الذين يتوقون إلى مزيد من التغيير والعمل، وهو ما يساعد على تحقيق أهداف التحول المجتمعي والاقتصادي أيضًا.