في صدفة غريبة، توقع حساب على تويتر وفاة الملكة إليزابيث الثانية باليوم والشهر والسنة وقد صدقت التوقعات بنسبة مذهلة.

Beautifully said…it’s gonna be so sad when she passed away on September 7 2022 😔 https://t.co/pKgcxx48VL — joe (@DJoeetheone) December 25, 2021

وقبل عام قال الحساب المشار إليه : سيكون من المحزن ان الملكة ستموت في يوم 7سبتمبر 2022 وبالفعل توفيت الملكة يوم 8 سبتمبر وفي نفس الوقت قال بعض المغردين إن الوفاة حدثت يوم 7 لكن تم تكتم الأمر لبعض الوقت.

كذب المنجمون ولو صدقوا

وأكد المغردون أن ما حدث هو من قبيل الصدفة مشددين على أن الغيب في علم الله و لا يطلع على غيبه أحدًا مذكرين بقول الله سبحانه وتعالى:” قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ”.

نقل جثمان الملكة إليزابيث

وسيتم نقل جثمان الملكة الراحلة من قصر بالمورال إلى إدنبرة ووضعه في غرفة العرش في قصر هوليرود هاوس. والأحد سيسافر الملك الجديد تشارلز الثالث إلى قصر هوليرود هاوس حيث يتم تمييز وصوله بـ “مراسم المفاتيح” وسيتسلم مفاتيح إدنبرة من عميد المدينة.

ويوم الجمعة القادم ستكون الاستعدادات النهائية للجنازة ويُقام في المساء مراسم استقبال للملوك ورؤساء الدول ورؤساء الوزراء وغيرهم من الضيوف القادمين من أنحاء العالم لأداء واجب العزاء.

يوم الجنازة المنتظر

أما يوم السبت القادم فستبدأ مراسم الجنازة ودفن الجثمان والتي يُرجح إجراؤها من قبل عميد وستمنستر حيث ستبدأ المراسم في تمام الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى منتصف اليوم تقريبًا.