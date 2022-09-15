على غرار أفلام الخيال العلمي، ابتكر علماء يابانيون من مركز الأبحاث الياباني أول صرصار آلي في العالم، من أجل القيام بالعديد من المهام المعقدة التي لا تستطيع يد الإنسان أن تصل إليها.

مهام جديدة للصراصير.. قد تغير وجهة نظرك عنهاhttps://t.co/RNaQHjIZ5s — العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 14, 2022

وحسب قناة “العربية”، فتم تجهيز الصرصار الآلي بوحدة تحكم لاسلكية للتحكم به عن بعد، ومجهز بحقيبة ظهر تعمل بالبطارية يتم شحنها ذاتيًا بألواح الطاقة الشمسية.

مهام الصرصار الآلي

ومن أبرز مهام هذا الصرصار الآلي، الوصول إلى الأماكن التي يصعب على البشر الوصول إليها كالدخول إلى المناطق الخطرة، ومراقبة البيئة المحيطة بالمكان، حيث يمكن الاستعانة به في عمليات البحث والإنقاذ المعقدة والدخول إلى الأماكن الضيقة والمتعرجة.

قادر على شحن نفسه

يأتي ذلك بفضل قدرته على ثني نفسه يمينًا ويسارًا، فيما يبلغ طول الصرصار الآلي 6 سم، حيث إنه قادر على شحن نفسه ذاتيًا خلال عمليات الإنقاذ بفضل الطاقة الشمسية.