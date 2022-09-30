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الاتحاد يفكر في ضمه

صفقة سميحان النابت تورط الاتحاد

2022-09-30 الساعة 8:55
صفقة سميحان النابت تورط الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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يُفكر نادي الاتحاد في ضم اللاعب سميحان النابت، لاعب نادي التعاون، في الفترة المقبلة؛ وذلك من أجل تدعيم خط الهجوم مستقبلًا. بعض الأنباء كانت كشفت عن اهتمام كبير من العميد بضم نجم نادي التعاون بسبب تألقه وما قدمه مع سكري القصيم في المواسم الأخيرة.

عرض سميحان النابت:

عرض الاتحاد لضم النابت صاحب الـ 26 عامًا قد يتسبب في توريط الاتحاد كون النادي يتفاوض معه خارج الفترة الحرة التي تبدأ بعد 4 أشهر من الآن في عقده، ويتكرر نفس سيناريو اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله حينما كان في النصر. النصر كان فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي، ثم بعدها بشهر انضم النجم المغربي للاتحاد ليتقدم النصر بشكوى ضد الاتحاد أسفرت عن تغريم الاتحاد نصف مليون ريال. سميحان النابت التقارير تُشير إلى أن الاتحاد طلب من النابت عدم تجديد العقد مع التعاون وبالتالي في حال إثبات ذلك قد يكون هذا الأمر تحريضًا يورط الاتحاد. وكان نادي الاتحاد أغرى النابت براتب سنوي قدره 4 ملايين ريال بجانب امتيازات أخرى مثل فيلا وسيارة، مما جعل اللاعب يفكر في عدم تجديد العقد مع التعاون. وقد يرحب الاتحاد بضم سميحان النابت في صيف 2023 كصفقة انتقال حر. ويسعى نادي الاتحاد بالفترة المقبلة لضم أقوى الصفقات للمنافسة على لقبي الدوري وكأس الملك.
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