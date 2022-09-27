صلاح الغيدان يروي قصة تغريدة وزنك زايد

قصة التغريدة

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روى الإعلامي صلاح الغيدان قصة تغريدة تكفى يالطيّب لا تقول وزنك زايد.. والتي أثارت الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام. وقال الغيدان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “الكلمة إما غيث يسقي الروح، أو رماح تقتل القلب”.وتابع الإعلامي صلاح الغيدان “كنت في النادي ودخل واحد وزنه زايد، وشخص آخر يخرج من الباب دبّ عليه كلمة فعلا قتلت روحه، قال هلا والله وسهلا .. وقال له وش هذا الكرش ما ينزله 100 نادي وذهب”.وتفاعل المغردون مع تغريدة الغيدان حيث علق صالح اليامي بقوله “يا صباح الخير أخوي صلاح.. أنا أشوف اللي يتأثر بهذا الكلام إنه حساس بزياده .. لو مكانه بقول الكرشه بتروح والوعد قدام”. وقال آخر “أحياناً كلمات التحطيم تستفز العزيمه والقوه الداخليه ، وأنا من ضمن الناس اللي تعرضت لتحطيم والطقطقه من شدة النحافه اللي كانت فيني ومن عام 2013 إلى هذا اليوم وأنا بالنادي أشكرهم على تحطيمهم لي لأن كلماتهم صنعتني الآن”. وغرد علي المالكي بقوله “صادق والله ،، فيه ناس محبطين صح”.