عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم، اجتماعاً برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن المجلس اعتمد خلال الاجتماع قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة بلغت نحو 2172 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة.

الموافقة على عدد من القروض

وأشار إلى أن هذه الموافقات شملت عدداً من القروض التنموية لصغار المزارعين، وقروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وإنتاج الدواجن اللاحم، وتربية وإنتاج الأسماك، وتصنيع التمور، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.

مستهدفات القطاع الزراعي

وبين أن المجلس اطلع على عرض لمستهدفات القطاع الزراعي قدمه مختصون من وزارة البيئة والمياه والزراعة لمتابعة ومناقشة مستجدات القطاع الزراعي والأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض مستوى التكامل بين سياسة الصندوق التنموية والتمويلية وإستراتيجية الوزارة للقطاع الزراعي، كما استعرض المجلس تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي.

وأوضح السهلي أن مجلس إدارة الصندوق اطلع كذلك على عرض بشأن تطوير القدرات البشرية بالصندوق وتأهيلها بالتعاون مع بعض الجامعات والقطاع الخاص لإكسابهم المهارات اللازمة، ورفع مستوى أداء الباحثين الزراعيين في الأعمال الحقلية والميدانية إضافة إلى التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في الإنتاج الزراعي.

كما استعرض المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق في ختام تصريحه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغـذائي.