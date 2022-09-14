أعلن صندوق التنمية العقارية فتح باب التوظيف (رجال/ نساء) بمختلف المجالات (الإدارية، التقنية، الإشرافية، التخصصية)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

– أخصائي استثمار مساعد.

– أخصائي استثمار مساعد.

– أخصائي دعم اعمال.

– أخصائي استثمار.

– أخصائي استثمار اول.

– مدير عام أسواق المال.

– أخصائي تصنيف وظيفي ومهني مساعد.

– أخصائي جودة اول.

– مدير قسم الجودة.

– أخصائي علوم بيانات.

– أخصائي تحول رقمي أول.

– مدير قسم الابتكار والتقنيات الناشئة.

– أخصائي مركز بيانات أول.

– مسؤول نظم أول.

– محلل أمن نظم أول.

– مدير قسم أمن تقنية المعلومات.

– مطور تطبيقات أول.

– مدير قسم البنية المؤسسية.

– مدير قسم جودة الخدمات التقنية.

– مطور أمن سيبراني مساعد.

– أخصائي تقييم الثغرات اول.

– مدير قسم تطوير أنظمة الأمن السيبراني.

– مدير قسم إدارة المخاطر والالتزام بالأمن السيبراني.

– مدير قسم مدفوعات الموردين.

– مدير قسم التحليل المالي.

– مدير إدارة التقارير والأداء المالي.

– مدير إدارة التدقيق والمتابعة.

– مدير إدارة التخطيط المالي.

– محاسب مساعد.

– محاسب مساعد.

– أخصائي تخطيط مالي مساعد.

– أخصائي تحليل مالي مساعد.

– أخصائي تحليل مالي مساعد.

– أخصائي تحليل مالي مساعد.

– أخصائي تحليل مالي.

– أخصائي تحليل مالي.

– أخصائي تحليل مالي.

المجالات الوظيفية:

– الإدارية.

– التخصصية.

– الإشرافية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/18هـ الموافق 2022/09/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا