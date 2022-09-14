أعلن صندوق التنمية العقارية فتح باب التوظيف (رجال/ نساء) بمختلف المجالات (الإدارية، التقنية، الإشرافية، التخصصية)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة
– أخصائي استثمار مساعد.
– أخصائي استثمار مساعد.
– أخصائي دعم اعمال.
– أخصائي استثمار.
– أخصائي استثمار اول.
– مدير عام أسواق المال.
– أخصائي تصنيف وظيفي ومهني مساعد.
– أخصائي جودة اول.
– مدير قسم الجودة.
– أخصائي علوم بيانات.
– أخصائي تحول رقمي أول.
– مدير قسم الابتكار والتقنيات الناشئة.
– أخصائي مركز بيانات أول.
– مسؤول نظم أول.
– محلل أمن نظم أول.
– مدير قسم أمن تقنية المعلومات.
– مطور تطبيقات أول.
– مدير قسم البنية المؤسسية.
– مدير قسم جودة الخدمات التقنية.
– مطور أمن سيبراني مساعد.
– أخصائي تقييم الثغرات اول.
– مدير قسم تطوير أنظمة الأمن السيبراني.
– مدير قسم إدارة المخاطر والالتزام بالأمن السيبراني.
– مدير قسم مدفوعات الموردين.
– مدير قسم التحليل المالي.
– مدير إدارة التقارير والأداء المالي.
– مدير إدارة التدقيق والمتابعة.
– مدير إدارة التخطيط المالي.
– محاسب مساعد.
– محاسب مساعد.
– أخصائي تخطيط مالي مساعد.
– أخصائي تحليل مالي مساعد.
– أخصائي تحليل مالي مساعد.
– أخصائي تحليل مالي مساعد.
– أخصائي تحليل مالي.
– أخصائي تحليل مالي.
– أخصائي تحليل مالي.
المجالات الوظيفية:
– الإدارية.
– التخصصية.
– الإشرافية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/18هـ الموافق 2022/09/14م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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