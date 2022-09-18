أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن اقتصاد السعودية الأعلى والأسرع نمواً على مستوى العالم.

تعليق وزير المالية

وقال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إن البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد المملكة أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين؛ مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي.

إصلاحات اقتصادية هيكلية

كما أكد الجدعان الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

ورحب الجدعان بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، مؤكداً أن المملكة تشهد تعافياً قوياً في الوقت الحالي في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ويتيح ارتفاع أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها في إطار رؤية السعودية 2030.