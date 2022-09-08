رصد تليسكوب “جيمس ويب” الفضائي، صورة مذهلة لـ”سديم الرتيلاء”، وهي منطقة من الكون تولد فيها النجوم بوتيرة محمومة.

السديم الأكبر

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في بيان أن سديم الرتيلاء ــ الذي أطلقت عليه هذه التسمية نسبة إلى شكل سحب الغاز والغبار فيه ــ يقع على بعد 161 ألف سنة ضوئية “فحسب”.

ويعد السديم الأكبر والأكثر توهجاً بين مناطق تشكل النجوم في كل المجرات القريبة من المجرة التي يقع كوكب الأرض ضمنها، ويضم أشهر النجوم المعروفة وأكبرها حجماً.

ظهور نجوم شابة

يذكر أن العلماء ركزوا دائماً على هذا السديم لدراسة عملية تكون النجوم، إلا أن صور جيمس ويب تكشف عن تفاصيل جديدة، منها آلاف النجوم الشابة التي لم تكن ظاهرة حتى الآن للتلسكوبات السابقة.

ماذا يبدو في الصورة؟

واستُخدم عدد من أدوات جيمس ويب العلمية لالتقاط صور للسديم بأطوال موجية مختلفة.

وفي الصورة الملتقطة، تبدو مجموعة من النجوم الزرقاء الشديدة السطوع في وسط الصورة بواسطة أداة “نيركام” التي ترصد مجال الأشعة تحت الحمراء القريبة غير الظاهر بالعين المجردة.

كما أتاحت أداة أخرى “نيرسبيك” للتلسكوب رصد نجم في طور الخروج من عمود الغبار الخاص به، فيما لا تزال سحابة تحوطه.