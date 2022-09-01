أظهرت صور التقطت من الفضاء، الضرر الكبير الذي نتج عن الفيضانات العارمة في باكستان، حيث غمرت المياه قرى بالكامل وأتلفت أراضي زراعية على مساحات شاسعة.

صور قبل وبعد عام

ونشرت شركة “ماكسار تكنولوجيز” صورا فضائية لمناطق قبل وبعد الفيضانات المدمرة، في منطقة غدبور جنوب العاصمة إسلام أباد، حيث تبدو معالم الأراضي مختفية بشكل شبه تام.

نداء للمساعدة

وتسبب هطول أمطار موسمية بغزارة غير معتادة وذوبان أنهار جليدية، في حدوث فيضانات غمرت ثلث مساحة باكستان، وأودت بحياة ما يقرب من 1200 شخص من بينهم 380 طفلا.

ووجهت الأمم المتحدة نداء لتوفير 160 مليون دولار للمساعدة، فيما وصفتها بأنها “كارثة مناخية غير مسبوقة”.

نقل النازحين لمخيمات لاجئين

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إنه جرى نقل أكثر من 480 ألف نازح إلى مخيمات للاجئين.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن المساعدات الدولية بدأت في الوصول إلى البلاد، مع تكشف حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات.

لكن أطباء في باكستان عبروا عن قلقهم من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه بين ضحايا الفيضانات.