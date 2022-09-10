أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية إلى ضباب، سيؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، حتى الثامنة صباحًا.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالظاهرة المذكورة هي كل من: البطحاء، والعديد، وسلوى.

كما تتأثر منطقة تبوك بحالة من الضباب تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، حتى الثامنة من صباح اليوم السبت.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الوجه، وأملج، وضباء، ونيوم شرما.

أتربة على المدينة المنورة:

وقد نبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

رياح نشطة بـ ينبع والرايس:

وأوضح المركز أن الأماكن المتأثرة بهذه الحالة هي محافظة ينبع ومركز الرايس، لافتًا إلى أنها تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء.