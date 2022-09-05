أعلن الأمن العام، اليوم الاثنين، عن ضبط عدد من المتسولين بمنطقة حائل.

ضبط متسولين:

وبحسب الأمن العام، تم رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات، بالإضافة إلى ضبط مواطنة تتسول من المارة في الأماكن العامة.

كما تم ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يتسول من المارة، وتم ضبط مواطن يتسول من قائدي المركبات.

أرقام البلاغات:

ودعا الأمن العام للإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.