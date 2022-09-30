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عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي

ضبط مواطن تلفظ على آخر بعبارات خادشة

2022-09-30 الساعة 12:29
ضبط مواطن تلفظ على آخر بعبارات خادشة
المواطن - الرياض

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ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض مواطنًا ظهر في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.

إحالته للنيابة العامة

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافه وإحالته إلى النيابة لعامة لتطبيق النظم بحقه. يذكر أن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، وجه في وقت سابق، بالقبض على شخص تلفظ بألفاظ خادشة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

توجيه بالقبض

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقًا لما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي عن انتشار محتوى معلوماتي في أحد وسائل التواصل “مقطع فيديو” يظهر محتواه قيام شخص بالتلفظ تجاه أخر بألفاظ خادشة للحياء والقيام بإيحاءات ذات مدلول جنسي، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور وإحالته للنيابة العامة المتخصصة فورًا لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

مكافحة الجرائم

وأكد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي من كل أشكال الجناية، وأن المذكور سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها وصورها لردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الأشخاص أو الآداب العامة للمجتمع.
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