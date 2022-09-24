Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

2h

الغذاء والدواء: الإسراف في الملح خطير
https://www.almowaten.net/?p=4580823

2h

المعتدون على فتاة الأفلاج بقبضة الشرطة

#تم_القبض #الرياض_الان #الأفلاج

https://www.almowaten.net?p=4580809

2h

المعتدون على فتاة الأفلاج بقبضة الشرطة
https://www.almowaten.net/?p=4580809

3h

دليل يورط علي البليهي
https://www.almowaten.net/?p=4580781

3h

الفنون الشعبية تزين احتفالات أهالي جازان
https://www.almowaten.net/?p=4580775

3h

طابع بريدي لليوم الوطني
https://www.almowaten.net/?p=4580719

3h

8 مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية
https://www.almowaten.net/?p=4580747

3h

5 طرق لرفع معدل ذكاء طفلك
https://www.almowaten.net/?p=4580741

3h

بكاء نادال وفيدرر يخطف الأنظار
https://www.almowaten.net/?p=4580721

5h

أجمل ما يتوج رحلة إنجازنا التي بدأت منذ 15 عاماً.. هو تكريمنا عالمياً في يوم الوطن، بفوز #طيران_ناس للمرة الخامسة بجائزة سكاي تراكس كأفضل طيران في الشرق الاوسط🥇🏆

#كمل_الرحلة 🇸🇦💚
#اليوم_الوطني_السعودي_92

أخبار أمنية
جديد الأخبار
حصاد اليوم
دخلوا منطقة محمية دون تصريح

ضبط 36 مواطنًا صادوا بأماكن محظورة

2022-09-24 الساعة 8:04
ضبط 36 مواطنًا صادوا بأماكن محظورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مواطنًا مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزتهم (27) بندقية هوائية، و(8) بنادق رش من نوع (شوزن)، وبندقية نارية، و(7284) ذخيرة، وجهاز جذب الطيور، و(83) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

غرامات: 

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام البنادق النارية غرامة (80) ألف ريال، وعقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

أرقام البلاغات: 

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تُمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرح تذاكر نهائي كأس الملك
الرياضة

طرح تذاكر نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية ترحب بالاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار...
جديد الأخبار

السعودية ترحب بالاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار...

جديد الأخبار
شاهد.. قط يحاول الإمساك بسنجاب داخل شاشة...
حصاد اليوم

شاهد.. قط يحاول الإمساك بسنجاب داخل شاشة...

حصاد اليوم
11 وصفة سحرية للسعادة في العمل
جديد الأخبار

11 وصفة سحرية للسعادة في العمل

جديد الأخبار
وفاة شخص وإصابة (8) بحادث انقلاب بعقبة...
أخبار أمنية

وفاة شخص وإصابة (8) بحادث انقلاب بعقبة...

أخبار أمنية
بالفيديو .. الملك وترامب يؤديان العرضة
أخبار رئيسية

بالفيديو .. الملك وترامب يؤديان العرضة

أخبار رئيسية
الولايات المتحدة تعيش الفوضى والخوف في أيام...
العالم

الولايات المتحدة تعيش الفوضى والخوف في أيام...

العالم
الإمارات : استهداف مطار أبها تصعيد خطير...
جديد الأخبار

الإمارات : استهداف مطار أبها تصعيد خطير...

جديد الأخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه