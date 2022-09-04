ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على (5) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

أموال مجهولة المصدر

وتفصيلاً، أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، أنه تم إلقاء القبض على (5) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية اليمنية، لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها عبر حسابات كيانات محلية إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهم مبلغ (673,702) ريال وسندات إيداع مالية.

وأوضح الأمن العام، في بيان له أنه، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.