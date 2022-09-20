ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في منطقة تبوك، وعُثر بحوزتهم على (2) بندقية شوزن و(50) طلقة شوزن و(3) بنادق هوائية (ساكتون)، و (1) علبة ذخيرة هوائية، و (1) جهاز إرسال.

وبيّنت أن عقوبة بندقية الرش (الشوزن) غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.