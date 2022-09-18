أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 539 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

حملات المرور المتواصلة

يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا

يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا والتي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.