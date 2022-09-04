ضبطت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، 541 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

حملات ميدانية للمرور:

جاء ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور، لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات:

يذكر أن طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تأتي على 4 خطوات هي:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.