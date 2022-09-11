أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 591 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

استمرار حملات المرور

يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

مخالفة عدم ارتداء الخوذة

وفي سياق آخر، أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية، يعد مخالفة مرورية.

وأوضحت الإدارة، أن قيمة الغرامة المالية للمخالفة تتراوح ما بين ألف وألفي ريال، داعية المواطنين إلى ضرورة عدم إهمال ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، وذلك لسلامة قائدها.