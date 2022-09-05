ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين، ومقيم من الجنسية المصرية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.

غرامة 3000 ريال:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

أرقام البلاغات:

وحث العقيد العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.