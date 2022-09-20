ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين (9) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في المنطقة الشرقية.

مخالفة نظام البيئة

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة المجاهدين عبدالمجيد الكنعان، أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها (9) مقيمين، (8) من الجنسية الباكستانية و(1) من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وحث الكنعان، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.