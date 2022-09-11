أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

تفاصيل عمليات القوات الخاصة للأمن البيئي

وقالت الوزارة في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير. وتم إيقاف 16 مخالفًا لرعيهم 265 متنًا من الإبل و120 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في الرياض، و49 مخالفًا بحوزتهم أكثر من 19 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين لأغراض تجارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وأخيرًا قبضت على 7 مخالفين لنقلهم أكثر من 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة في منطقة الرياض

وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم ضبط (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها (6) مخالفين لنظام أمن الحدود، (4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الإثيوبية، و(11) مقيمًا، (7) من الجنسية اليمنية، و(2) من الجنسية الهندية، و(1) من الجنسية الباكستانية، و(1) من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.