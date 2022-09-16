انتهت مباراة التعاون وضمك مساء اليوم بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة التعاون وضمك:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعب فارس الجنوب، الكرواتي أنتوليتش هدف التقدم لـ سكري القصيم بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخمسين.

وبعد 20 دقيقة، سجل فارس الجنوب هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي برونو دوارتي بالدقيقة السبعين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فارس الجنوب 7 نقاط في المركز السابع، بينما أصبح رصيد التعاون 8 نقاط في المركز السادس.