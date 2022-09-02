هبطت في مطار الملك سعود بن عبدالعزيز في الباحة أحدث طائرة من أسطول “طيران ناس” من طراز A320neo المزينة بالهوية البصرية لـ “عام القهوة السعودية 2022” وألوان شجرة البن الخولاني، ضمن مشاركة الشركة كناقل رسمي لمبادرة “السياحة التنموية” بالتعاون مع وقف “خير السعودية”، وبدعم من مؤسسة “أحياها” التنموية.

رحلة على مدى 4 أيام:

وإلى جانب مزارع البن في شدا في تهامة منطقة الباحة، ستشمل الرحلة على مدى 4 أيام زيارة أبرز معالم المنطقة السياحية مثل الأسواق الشعبية والمزارع التي نجح أصحابها في تحويلها إلى مقاهي ومطاعم جاذبة للسياحة، إضافة إلى المتاحف، بهدف تحفيز العطاء والمساهمة في دعم رواد الأعمال في المناطق واكتشاف فرص التنمية والاستثمار والسياحة لاسيما وأن وفد مبادرة “السياحة التنموية” إلى الباحة يضم أكثر من 20 شخصية من المستثمرين والمؤثرين والتنفيذيين والمتطوعين.

هوية عام القهوة السعودية:

وتحمل ألوان هوية عام القهوة السعودية على طيران ناس مراحل نمو شجرة البن الخولاني السعودي في هوية مشتركة موحدة، إضافة إلى طباعتها على بطاقات صعود الطائرة، ولافتات تسجيل المسافرين في المطارات، فضلًا عن تقديم القهوة السعودية للضيوف مجانًا على متن الطائرات في أكواب تحمل هوية عام القهوة السعودية حتى نهاية عام 2022 م.

ويأتي هذا التعاون مع مبادرة “السياحة التنموية” ضمن جهود الشركة في دعم المبادرات المجتمعية الرامية إلى التعريف بأماكن الجذب السياحي وتمكين فرص التنمية لمشاريع الشباب.

وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” مطلع العام الحالي للاحتفاء بها وتقديمها كمنتجٍ ثقافي مميز للمملكة، وتسويقها محليًا ودوليًا، انطلاقًا مما تحمله القهوة السعودية من خصوصية في المجتمع السعودي، في كل مراحل إنتاجها؛ زراعةً وتحضيرًا وتقديمًا، والتي قد لا تتوفر بنفس الكيفية في أي بلدٍ آخر. ويساهم في التعريف بتقاليد المملكة والعادات المرتبطة بالقهوة من الكرم وحسن الضيافة، فضلًا عن إظهار التنوع الثقافي الكبير للمملكة بما يساهم في التعريف بالأماكن السياحية الجميلة في مختلف مناطقها بالانسجام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ووفق مستهدفات وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة.