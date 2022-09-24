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ضم 8 مشاريع

طابع بريدي لليوم الوطني

2022-09-24 الساعة 6:05
طابع بريدي لليوم الوطني
المواطن - واس

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شاركت مؤسسة البريد السعودي ” سبل” في احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ 92 تحت شعار “هي لنا دار” بإصدار طابع بريدي تذكاري من فئة 3 ريالات وبطاقة بريدية من فئة 5 ريالات، احتوت على ثمانية مشاريع رائدة تشكّل الهوية الوطنية لرؤية المملكة 2030 في دلالات رمزية لمشاريع القطارات، ومشروع ذا لاين “نيوم”، ومشروع بوابة الدرعية، والقمر الصناعي شاهين سات، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع أمالا، ومشروع القدية، ومشروع تروجينا “نيوم”.

توثيق المناسبات: 

وتقوم ” سبل ” بتوثيق المناسبات الوطنية والتعريف بالمنجزات الحضارية المختلفة في طوابع تذكارية، حيث يرجع تاريخ إصدار أول طابع باسم المملكة العربية السعودية لعام 1352 هجري، وكان بمناسبة ولاية العهد للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-.

469 طابعًا: 

يشار إلى أن إصدارات البريد السعودي “سبل” من الطوابع البريدية والتذكارية وصل عددها إلى ما يقارب 469 طابعاً، يصدرها بشكل دوري في العديد من المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، وفي المواسم السياحية، والأحداث الكبرى على المستوى العالمي والإسلامي والعربي والخليجي، كما يتم إصدارها في المشاركات الوطنية، بهدف إبراز منجزات المملكة في مختلف المجالات لتكون حدثاً خالداً في تاريخ المملكة.
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